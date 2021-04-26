Проект "Северный поток - 2" нереально рассматривать как рычаг влияния на РФ. Такое заявление сделал МИД Германии. По мнению главы ведомства, Хайко Мааса строящийся газопровод имеет смысл для Германии с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, передает ТАСС.

"По нашей оценке, как и прежде, "Северный поток - 2" имеет смысл с точки зрения энергетической политики. Разумеется, этот проект нельзя рассматривать независимо от поведения России. Но "Северный поток - 2" все чаще объявляют некоей панацеей, при помощи которой можно урезонить Россию. Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают у России нефть", - заявил Маас.

Власти Германии уже не раз заявляли, что считают нужным достроить "Северный поток - 2", который Берлин считает экономическим проектом. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина.

Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Для того чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока - 2" составила 95%, осталось уложить около 121 км.

Ранее "Страна" писала о том, что Меркель считает, что газ из "Северного потока-2" не хуже другого российского газа.

Также мы сообщали, что экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер работает в компании-лоббисте "Северного потока-2".