На этой пленарной неделе Верховная Рада проведет два внеочередных заседания, но их может быть и больше.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета 26 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о повестке дня сегодняшней недели, она будет состоять из двух составляющих: первая, это пленарные заседания, мы пока находимся в рассмотрении вопроса №2194, там осталась еще 861 правка, и я надеюсь, что за эту неделю мы сможем их пройти", - сказал Разумков.

По его словам, параллельно с этим обратились народные депутаты о двух внеочередных заседаниях.

"Есть две инициативы, я уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания, и мы проведем после пленарных заседаний еще два заседания… Я понимаю, что также могут быть дополнительные инициативы по внеочередным заседаниям, но по состоянию на сегодня пока фракции не обращались за подписными листами", - добавил спикер.

Также он обратился к нардепам с просьбой, чтобы порядок вопросов, включаемых в внеочередные заседания отвечал вызовам и проблемам, которые "испытывают в первую очередь люди на улице".

"Если есть 150 подписей, то мы обязательно проведем это внеочередное заседание, но важно, чтобы нас понимали граждане, которые следят за этими внеочередными заседаниями, и понимали, что Верховная Рада занимается действительно важными аспектами общественной жизни", - сказал он.

По словам спикера, на сегодня - планируется два внеочередных заседания, на которые вынесут 14 вопросов.

В свою очередь заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что депутаты СН собрали подписи за проведение внеочередного заседания Рады во вторник, 27 апреля.

"Уже собрано достаточное количество подписей за проведение внеочередного заседания во вторник, сегодня передадим подписные листы в аппарат Верховной Рады", – сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Она также добавила, что формируется повестка дня внеочередного пленарного заседания ВР на четверг.

Ранее народный депутат Александр Качура обнародовал фотокопию предлагаемой повестки дня предстоящего внеочередного заседания ВР, которая включает 13 вопросов. Парламентарии, в частности, планируют внести изменения в законы "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов местных и апелляционных судов, "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны, а также в Уголовный процессуальный кодекс относительно введения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Кроме того, в интервью на сайте партии "Слуга народа" председатель одноименной фракции Давил Арахамия сообщил, что на инициированном внеочередном заседании 29 апреля депутаты предлагают рассмотреть 17 законопроектов.

Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале написал, что на текущей неделе могут состояться четыре внеочередных заседания Рады – от оппозиции с постановлением о провале борьбы с коронавирусной болезнью и для рассмотрения кадровых вопросов в правительстве.

Помимо этого, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 29 апреля Рада может проголосовать за назначение вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины

"Мы готовимся на четверг, чтобы голосовать за господина Германа (Галущенко – Ред.) … Мы встречались (для обсуждения его кандидатуры – Ред.) с фракцией через Zoom. Сейчас господин Галущенко встречается с другими фракциями, а потом будет встреча с руководством Верховной Рады... То есть мы не будем уже допускать тех ошибок, которые были при попытках назначить господина Витренко (Юрия Витренко – Ред.), когда мы просто провели его (кандидатуру – Ред.) через фракцию и потом внесли в зал", – сказал Арахамия журналистам перед началом заседания согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

По его словам, кандидатуру Галущенко предложил рассмотреть Офис президента Украины, "потому что он был неоднократно участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессиональный человек".

В то же время Арахамия заявил, что нынешний и. о. министра энергетики Юрий Витренко "остается в команде, но не будет министром энергетики". Депутат не исключил возможности новых кадровых назначений в отношении Витренко.

Кроме того, на заседании согласительного совета первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявил, что депутатская фракция "Слуга народа" предлагает внести изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады и предусмотреть на пятницу, 30 апреля, работу народных депутатов в комитетах и округах.

"Есть предложение к коллегам со всех фракций… чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и округах… Потому что вопросов очень много накопилось: это и вопросы безопасности, и о том, как реально реализуется реформа децентрализации… Есть много организационных вопросов, в которые необходимо включатся и народным депутатам также", – сказал он.

По его словам, соответствующий проект постановления фракция "Слуга народа" предлагает рассмотреть на одном из внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады, запланированных в четверг.

Напомним, ранее мы писали, что Рада на этой неделе соберется на четыре внеочередных заседания и займется кадрами в Кабмине.

Также сообщалось, что "Слуги народа" готовят внеочередное заседание Рады ради назначения Галущенко главой Минэнерго.