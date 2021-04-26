На Кубани в России на 10 лет лишения свободы осудили украинца, которого обвиняют в попытке купить в РФ запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300 за 163 тысячи долларов.

Об этом со ссылкой на ФСБ РФ сообщает "РИА Новости".

"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А.В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима", - сообщила спецслужба.

В ФСБ утверждают, что деньги на покупку запчастей Марченко выделила Служба внешней разведки Украины. По данным российской спецслужбы, мужчина в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести в России клистроны - запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300. Их планировали передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании "Укроборонсервис" - через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2019 года Марченко арестовали. 163 тысячи долларов изъяли и направили в российскую казну.

"Любопытно, что тех, кто занимается нелегальными покупками для Украины компонентов для различных вооружений в России судят не только в РФ, но и в Украине. Так, как раз сегодня НАБУ вручило обвинительный акт Игорю Гладковскому (сыну бывшего первого секретаря СНБО), которого обвиняют в махинациях с поставками на украинские предприятия ВПК российских компонентов. Также подозрение по поводу закупок в России предъявлено и "агенту НАБУ" Евгению Шевченко", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, недавно Россия обвинила в шпионаже украинского консула в Санкт-Петербурге Сосонюка. Его выслали из страны.

Также мы сообщали, что в Крыму приговорили пенсионерку к 12 годам тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины".