Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который 20 апреля отметился визитом в Минск и встречей с Александром Лукашенко, намерен сам собирать подписи за свое исключение из парламентской фракции.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, одной из целей поездки Шевченко в Беларусь было желание наладить связи с республикой для продвижения вопроса трансплантации органов для украинских пациентов.

"Но у руководства фракции есть позиция, что его надо исключать, потому что он полез не на свое поле. Шевченко много раз сам просил меня исключить его из фракции, поскольку не хочет уходить по своей инициативе. Он мне пообещал, что на этой неделе будет сам помогать собирать подписи против себя", - сообщил Арахамия.

Как сообщалось, нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил о готовности создать свою политическую силу в случае исключения из нынешней.

Напомним, в 2020 году Евгений Шевченко поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Из-за этого он подвергся жесткой критике со стороны коллег по партии.

В 2019 году нардеп Шевченко выступил на передаче "Большая игра", на Первом канале. Там он заявил, что мир на Донбассе срывают националисты. Также он раскритиковал украинизацию и призвал выполнять 10 статью Конституции, которая гарантирует равные права для развития русского языка.