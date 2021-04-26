Бывший кандидат от "Голоса" на выборах мэра Киева и телеведущий Сергей Притула изъявил желание стать новым главой партии.

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

"Да, я вижу себя новым руководителем, и мне нравится то, что я вижу", - сказал он.

По словам Притулы, вопрос о смене лидера политсилы будет вынесен на съезд партии.

Также он добавил, что съезд могут провести раньше лета или осени, но "это зависит от доброй воли действующего руководства партии".

По его словам, руководство не против съезда, однако конкретная дата названа не была. Сейчас члены партии "попытаются ускорить этот процесс".

Напомним, в конце октября 2020 в Украине прошли местные выборы, в них участвовал и Притула. Он баллотировался на пост мэра столицы от партии "Голос". Однако он набрал меньше 8% (56 900 голосов).

В феврале Притула покинул политсовет "Голоса" и ушел с поста заместителя председателя партии. По информации "Страны", это случилось из-за разногласий с однопартийцами и потери интереса самой партии к его персоне. Как утверждал собеседник "Страны" среди членов парламентской фракции "Голоса", Притула оказался "весьма несистемным", непоследовательным человеком, который "мало чем помогал" партии.

Позже Притула заявил, что Рудык отказала ему в просьбе возглавить киевскую ячейку "Голоса".

Мы подробно разбирались, как Притул собирается перехватить контроль над "Голосом".