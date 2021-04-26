Президент Украины Владимир Зеленский не намерен соглашаться на предложение российского лидера Владимира Путина провести переговоры с лидерами "ДНР" и "ЛНР" для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times, опубликованном в понедельник, 26 апреля.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - сказал Зеленский.

Напомним, 20 апреля в своем видеообращении президент Украины предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

В ответ на это российский лидер заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве и посоветовал ему обсуждать конфликт на Донбассе не с ним, а с представителями "ДНР" и "ЛНР".

После этого глава "ДНР" Денис Пушилин и лидер "ЛНР" Леонид Пасечник заявили, что готовы встретиться с Зеленским на линии соприкосновения на Донбассе.

В свою очередь вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент Украины не приедет на переговоры с Путиным в Москву, "поскольку Россия является страной-агрессором". А советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Украина не согласна на встречу с представителями "ЛДНР" на Донбассе.

Вместе с тем в интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов обсуждать вопросы урегулирования ситуации на Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным в любом месте.