27 апреля начинается 16 лунный день в созвездии Скорпиона. Это так называемое "кармическое полнолуние" на оси Скорпион-Телец, которое чревато неустойчивыми эмоциями и негативными проявлениями дня. Важно контролировать свои чувства, стараться не выплескивать злость и раздражение на окружающих, не поддаваться на провокации и конфликты. Не рекомендуется принимать поспешные решения, а важные дела лучше отложить до следующей недели.

Но не только Луна может принести проблемы, ведь Плутон с 27 апреля тоже начнет свое ретроградное движение, которое продолжится до 6 октября. Поэтому нужно приготовиться к тому, что повседневные ситуации будут меняться коренным образом. По сути, в один прекрасный день вы можете внезапно понять, что ваши мотивации изменились и вам нужно выбрать новый путь.

Ниже приводим прогноз на сегодняшний день, который поможет узнать, как Суперлуние повлияет на каждый знак Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодняшний день вдвойне неблагоприятен для Овнов: вам категорически нельзя распускать слухи и сплетни о знакомых. Нельзя лукавить или преувеличивать собственные достижения. Это может обернуться большими неприятностями. Лучше поддержите своих близких, которые нуждаются в вашем внимании, и при необходимости попросите коллег о помощи. Люди готовы идти навстречу, если правильно попросить.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам нужно провести день в уединении и как можно меньше контактировать с людьми. Конструктивного разговора не получится из-за вашего тщеславия и несдержанности. А, получив дозу негатива, вы будете срочно его заедать, пытаться сгладить за счет шопинга или секса. Итогом могут стать нервные расстройства, лишний вес, ненужные вещи или сбежавший от вас партнер.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Некоторые обстоятельства могут подталкивать вас к необдуманным поступкам. Вы станете нестабильным и рассеянным. Можете забывать важную информацию или терять вещи. Снизить негативные тенденции дня поможет сосредоточенность на насущных бытовых вопросах и отказ от застолья, шумных компаний и приема гостей. Лучше провести время с любимым человеком, чтобы освежить отношения.

Рак (22.06 - 22.07)

Не пытайтесь действовать решительно и быстро, чтобы уладить все дела. Спешка - самое опасное, что может быть сегодня. Несмотря на эмоциональные качели, ваши шансы на успех в любви будут немалыми. В эти сутки желательно доверять интуиции, пересмотреть некоторые жизненные ценности и избавиться от всего ненужного. Избавляясь от старого, вы освобождаете место для нового.

Лев (23.07 - 23.08)

27 апреля в жизни Львов произойдут некоторые изменения, связанные с друзьями, дальними родственниками или внезапно свалившимися на голову материальными проблемами. От вас будет зависеть судьба окружающих. Впоследствии вы оцените пользу от полученного опыта, а сегодня важно не паниковать и не пасовать перед трудностями.

Дева (24.08 - 23.09)

Вселенная внесет в вашу жизнь несколько негативных моментов, которые заставят вас покинуть зону комфорта. Постарайтесь оставаться реалистами, что бы ни произошло. Также не принимайте спонтанных решений. Чтобы обдумать ту или иную ситуацию, останьтесь наедине с собой и возьмите всю ответственность на себя.

Весы (24.09 - 23.10)

В этот день вам нужно позаботиться о своем внешнем виде, потому что вы будете в центре внимания. Это значит, что многие люди дадут вам оценку, руководствуясь первым впечатлением, в том числе и о вашем внешнем виде. Встреча может пройти не так, как бы вам хотелось. Поэтому есть смысл совсем отказаться от нее. Луна не сможет навредить вам, если вы предпочтете сегодня уединение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Истеричность и капризность Скорпионов сегодня может зашкаливать. Ваше нестабильное настроение повлияет на домочадцев и негативно скажется на личных взаимоотношениях. Впрочем, сегодняшние неудачи откроют двери к новым успехам, поэтому сохранение баланса важно не для всех представителей вашего знака.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшние неприятности могут лишить вас самого главного - веры в собственные силы. Что бы ни случилось - думайте о будущем, своем успехе и о том, что черная полоса скоро пройдет. Нельзя все бросить и сдаться, ведь так вы покажете свою слабость. Также попридержите своих коней и запаситесь терпением, чтобы на эмоциях не "выпалить", в чем остро нуждаетесь, или все негативное, что думаете о других.

Козерог (22.12 - 20.01)

Опасный день для семьи и любовной сферы. Сегодня ваша вторая половинка может сделать то, что вас разочарует. Постарайтесь выразить свое негодование в мягкой форме, сосредоточьтесь на вопросах сохранения брака. Звезды также советуют игнорировать любые просьбы о помощи со стороны. Не начинайте ничего нового, пока не будете полны созидательной энергии.

Водолей (21.01 - 20.02)

Изменения, которые принесет полнолуние, могут больно ударить по вашему бюджету. В бизнесе вы рискуете принимать неверные решения, из-за которых дела пойдут наперекосяк. Как бы Луна не смешала ваши карты, не вздумайте перекладывать ответственность на чужие плечи. Вы сможете разобраться во всем сами, если немного отдохнете.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам повезет больше, чем остальным представителям Зодиака: ваши проблемы решатся сами собой, если вы не будете на них реагировать. Вас непременно ждет успех, если вы сконцентрируете свои силы на работе, а материальные цели соотнесёте с духовными устремлениями.