В России суд до решения по иску об экстремизме приостановил деятельность "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и штабов оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в Twitter сообщил директор ФБК Иван Жданов.

В понедельник, 26 апреля, судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга одобрил ходатайство прокуратуры и приостановил деятельность ФБК и штабов политика Алексея Навального до решения по иску об экстремизме.

Организациям запретили размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.

Отметим, что иск с требованием признать штабы Навального и ФБК экстремистскими организациями прокуратура подала 16 апреля. Дело рассматривается в закрытом режиме. Cоратники Навального связали иск с подготовкой митинга в поддержку оппозиционера, который состоялся 21 апреля, и сентябрьскими выборами в Госдуму РФ, в которых планировала участвовать юрист ФБК Любовь Соболь.

Напомним, 21 апреля в городах России прошли акции в поддержку Навального, который находится во владимирской колонии.

Навальный в конце марта объявил голодовку. Он требовал допустить к нему необходимых врачей. 23 апреля оппозиционер заявил о прекращении голодовки.