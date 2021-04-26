Кластеры по выполнению Минских соглашений подразумевают "логически расставленные шаги" урегулирования конфликта на Донбассе. Они, в частности, учитывают этапы разминирования, отведения тяжелого вооружения и проведения местных выборов в ОРДЛО. После утверждения кластеры могут лечь в основу дорожной карты по Донбассу.

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В связи со сложностью переговоров, французская и немецкая стороны предложили такую форму, как кластеры. Это логично расставленные шаги, которые начинаются от начальных шагов по безопасности, связанных с разминированием, разведением, отводом тяжелого вооружения, и до проведения местных выборов. Если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту", - сказал Ермак.

В то же время глава ОП не уточнил, какие кластеры предложила украинская сторона. Однако Ермак прокомментировал существование "франко-германского" и "украинского" вариантов кластеров, которые опубликовало издание "Коммерсантъ".

"Мы предполагаем, что это было сделано намеренно российской стороной… (публикация информации о различных видах кластеров - Ред.) Украинская, немецкая и французские стороны никогда бы себе не позволили нарушить договоренности и опубликовать сырые документы. В таких документах огромное количество проектов, они меняются и дополняются", - заявил глава ОП.

При этом из заявления Ермака непонятно - согласна ли Украина или нет с немецко-французским вариантом кластеров (где предусмотрены выборы до передачи Украине контроля над границей и внесение изменений в Конституцию по особому статусу Донбаса).

Напомним, в понедельник, 19 апреля, состоялась встреча советников глав Нормандской четверки, в ходе которой стороны должны были обсудить "кластеры" выполнения Минских соглашений. Однако никакого конкретного решения по "кластерам" принято не было.

Советник главы украинской делегации в ТКГ в свою очередь Алексей Арестович заявил, что вопрос "кластеров" обсуждать бессмысленно до достижения договоренностей касательно прекращения огня на Донбассе.