Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости переписать Минские соглашения, а также привлечь к переговорам в "нормандском формате" Соединенные Штаты Америки.

Об этом он заявил в интервью изданию "Financial Times".

По его словам, текущие положения соглашений не помогают завершить конфликт в регионе, поскольку служат "целям прошлого, а не настоящего". В то же время политик заявил, что хотел бы "большей гибкости" отдельных положений документа, так как в действующей редакции их выполнить почти невозможно.

По словам президента Украины, существует два варианта решения проблемы.

"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей ежедневно", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент считает, что, кроме США, к переговорному процессу можно привлечь Британию или Канаду. При этом Зеленский отказался от прямого диалога с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Глава Украины добавил, что готов обсуждать вопросы урегулирование ситуации с президентом России Владимиром Путиным и украинскую сторону "не волнует место проведения, речь идет о содержании".

На заявление Зе отреагировал телеграм-канал "Политика страны":

"Зеленский дал интервью Financial Times, в котором в очередной раз повторил, что хотел бы изменить Минский формат переговоров по Донбассу либо вообще заменить его каким-то другим форматом с участием США, Британии или Канады.

"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат", - сказал Зеленский.

Говорит он это не первый раз и, в целом, смысл таких заявлений выглядит довольно бессмысленно. Понятно, что участники Нормандского формата на его изменение не согласятся.

Но в данном случае заявление примечательно тем, что произошло вскоре после встречи Зеленского с Макроном и Меркель, где обсуждались "кластеры" - пошаговый план выполнения Минских соглашений, включая их политическую часть. И предложения Германии и Франции включают пункты, которые украинской стороне не нравятся (выборы до передачи контроля над границей, изменения в Конституцию).

И на этом фоне заявление Зеленского выглядят как проявления недовольства таким ходом дел.

Из других заявлений Зеленского в интервью:

он отказался от любых переговоров с "ЛДНР",

а вот с Путиным готов говорить "где угодно", - говорится в собщении.

Напомним, недавно состоялись переговоры советников Нормандской четверки по Донбассу впервые после обострения на линии фронта. На них должны были обсудить план немцев и французов по "кластерам" для Донбасса - пошаговом алгоритме выполнения "Минска-2", однако переговоры закончились ничем.

"Страна" подробно анализировала, почему Нормандская четверка так и не занялась кластерами по Донбассу.

Перед этим Зеленский во время обеда с главой Франции Эмманюэлем Макроном пообещал, что Киев с 19 апреля наконец-то приступит к политической части Минских соглашений.

О том, что такое кластеры по Донбассу от Германии и Франции и как с ними связано обострение боев мы подробно рассказывали в нашем материале.