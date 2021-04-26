Последняя неделя апреля началась со снега. Замело центральные области Украины и Карпаты. При этом впереди майские праздники и долгие выходные, когда многие украинцы планируют поездки, прогулки и вылазки на природу.

О том, когда потеплеет и какую погоду ждать на Пасху и майские праздники, читайте в прогнозе на эту неделю - с 26 апреля по 2 мая включительно.

Понедельник 26 апреля

Понедельник - самый холодный день недели. Днем от +7 до +14, а ночью на западе и севере Украины мороз -1...-3. Это касается Житомирской, Сумской, Львовской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой областей.

Вторник 27 апреля

Во вторник, 27 апреля, все еще будет холодно. Днем потеплеет на пару градусов: от +8 на западе до +12...+13 на востоке. Но ночью и рано утром синоптики все еще обещают мороз от -1 до -3 в большинстве регионов. Мороза не будет только на юге, в Закарпатье и Запорожье.

Дожди обещают в Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой Запорожской и Днепропетровской областях.

Погода на 27 апреля от Укргидрометцентра

Среда 28 апреля

Теплеть начнет со среды. В ночь с 27 на 28 апреля небольшой мороз еще захватит многие регионы Украины, однако днем практически во всех регионах воздух прогреется до +11...+14, а осадки прекратятся.

Погода на 28 апреля от Укргидрометцентра

Четверг 29 апреля

С четверга ночные морозы прекратятся: от +3 до +8 по всей Украине. Днем ощутимо потеплеет до +14...+17. На западе местами до +19. Переменная облачность без осадков.

Погода на 29 апреля от Укргидрометцентра

Пятница 30 апреля

В пятницу по Украине пройдет полоса грозовых дождей. Она захватит практически все регионы и Киев. Солнечная погода сохранится лишь на востоке и местами на юге.

Но осадки существенно не повлияют на температуру. Ночью даже станет теплее: до +7...+10. Днем на западе +13...+15. На остальной территории +16...+18. В Одессе воздух прогреется до + 21.

Погода на 30 апреля от Укргидрометцентра

Суббота 1 мая

Первого мая в большинстве областей будет теплая и солнечная погода. Дожди обещают на западе Украины и в Луганской области.

Днем воздух прогреется до +16...+20. На юге и Закарпатье до +22...+23.

Погода на 1 мая от Укргидрометцентра

Воскресенье 2 мая - Пасха

В Киеве обещают дождь, днем до +20, ночью +12.

В Харькове дождь во второй половине дня, днем до +22, ночью +10.

В Днепре без осадков. Днем до +22, ночью +12.

В Полтаве дождь во второй половине дня, днем до +20, ночью +10.

В Одессе целый день солнце днем до +18, ночью +11.

Во Львове дождь, днем +13, ночью +10.

В Ужгороде дождь днем +18, ночью +14.

В Житомире дождь, днем до +20, ночью +13.

Прогноз может меняться. Наиболее точные данные можно получить за 3-2 суток до нужной даты.

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко написала, что потепление в Украине не будет стремительным и ориентировочно начнется со среды, 28 апреля.

Также мы писали, что спасатели предупредили украинцев о приходе сильных заморозков.