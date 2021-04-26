Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопросы урегулирования ситуации на Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным в любом месте.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Зеленский заявил о желании ускорить темп переговоров по Донбассу. По его мнению, в них могут участвовать США, Великобритания или Канада. Однако, по словам президента Украины, он не пойдет на прямой диалог с представителями "ЛДНР".

По словам Владимира Зеленского, он готов обсуждать вопросы урегулирования ситуации с президентом России Владимиром Путиным и украинскую сторону "не волнует место проведения, речь идет о содержании".

Напомним, 20 апреля в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса".

Спустя два дня Путин ответил на слова Зеленского. Он заявил, что Донбасс Зеленскому надо обсуждать с представителями "ЛДНР", а потом уже привлекать "третьи страны", которой, по его мнению, является Россия. Кроме того, президент РФ предложил Зеленскому встречу в Москве.

После этого вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не примет предложения президента России Владимира Путина и не не поедет в Москву.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приглашать Путина в Киев после его отказа встречаться с Зеленским на Донбассе не планируют.