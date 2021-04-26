Украина заняла 34 место по военным расходам в 2020 году. Россия - в первой пятерке
Соединенные Штаты возглавили рейтинг стран мира, лидировавших в 2020 году по объему военных расходов. Российская Федерация попала в первую пятерку, а Украина поднялась на одну строчку в списке на 34 место.
Об этом свидетельствует доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом:
- США - 778 миллиардов долларов;
- Китай - 252 миллиарда долларов (по приблизительным подсчетам);
- Индия - 72,9 миллиарда долларов;
- Россия - 61,7 миллиарда долларов;
- Великобритания - 59,2 миллиарда долларов.
Далее в списке следуют Саудовская Аравия, Германия, Франция, Япония, а замыкает десятку Южная Корея.
Военные расходы Украины в 2020 году составили, по приблизительным оценкам, 5,9 миллиарда долларов, что на 11% больше чем в предыдущем году. Этот показатель позволил стране подняться на одну строчку рейтинга - с 35 на 34 место. При этом наша страна обошла по военным расходам за прошлый год Румынию, Швейцарию, Бельгию, Грецию и другие страны.
Напомним, на безопасность и оборону в этом году потратит 267 миллиардов гривен, что на 22 миллиарда больше, чем в прошлом.
Также мы писали, что президент США Джо Байден намерен уменьшить расходы на Пентагон на 7 миллиардов долларов - до $715 млрд.