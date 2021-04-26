Офис президента Украины после отказа Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским на Донбассе не намерен приглашать президента РФ в Киев.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью Liga.net.

"Нет, я считаю это некорректным", - сказал Ермак, отвечая на вопрос журналиста о том, готовы ли в Офисе президента пригласить Путина в Киев.

Напомним, 20 апреля президент Украины Зеленский записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке Донбасса. После этого Путин посоветовал Зеленскому обсуждать Донбасс не с ним, а с "ЛДНР", а потом уже привлекать другие страны, "которой является Россия".

Также Путин пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского встретиться в Москве.

Кроме того, мы писали Резников заявил, что Зеленский не примет приглашение Путина поехать на встречу в Москву.

"Страна" анализировала, почему целый месяц идут разговоры о контакте Зеленского и Путина, а результата нет.