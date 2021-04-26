В понедельник, 26 апреля, в разных регионах Украины выпал снег. Температура опустилась около нуля градусов.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Так, сегодня утром снег засыпало город Пирятин в Полтавской области.

Кроме того, как сообщила народный депутат от партии "ЕС" Нина Южанина, дорогу сильно замело на трассе Киев-Полтава.

"И снова зима. И снова я на трассе Киев - Полтава. Снег просто сечет. Дорога-ну, очень скользкая. Температура ноль. Надеюсь, все будет хорошо", - написала депутат.

Также зимняя погода наблюдается в Черкасской области и Умани. Это видно по веб-камерам Умани. Температура в городе - около 0 градусов и снег сразу тает.

По данным синоптиков, из-за массы арктического воздуха снег может выпасть практически в любом регионе Украины. Температура будет колебать от +7 до +14 градусов, ночью может быть до -3 градусов.

Тем временем осадки в виде снега продолжаются и в Карпатах. Температура воздуха упала до -5 градусов.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с", – говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В ГСЧС предупредили о значительной снеголавинной опасности третьего уровня в высокогорье Закарпатской области в связи с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега.

Напомним, ранее в Киеве объявили второй уровень опасности из-за надвигающихся заморозков.

Также синоптик рассказала, когда в Украине закончатся заморозки и придет тепло