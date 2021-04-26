В понедельник, 26 апреля, народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива собирается защитить диссертацию и стать кандидатом наук по государственному управлению.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Тема научной работы нардепа связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины). Народный избранник защищает свою работу в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины Министерства соцполитики Украины.

Научным руководителем Кивы значится Владимир Гурковский - доктор наук по госуправлению, профессор, а также первый замдиректора "Центра исследований проблем публичного управления".

Также на защиту диссертации Кивы приехало много журналистов, но в связи с карантинными ограничениями не все получили аккредитацию на событие. В аккредитации отказали журналистам "24 канала" и "5 канала". Из-за этого журналист "24 канала" вызвал полицию. Он пишет заявление по статье 171 - препятствие журналисткой деятельности. Он считает, что защита диссертации должна проходить открыто.

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Также возле Института подготовки кадров государственной службы занятости собралось несколько сторонников Нацкорпуса. Националисты хотели попасть на защиту диссертации Кивы, но их не пропустили.

Нардеп Илья Киева прокомментировал желание сторонников Нацкорпуса присутствовать на защите: "Это ЛГБТ- сообщества, которые пытаются меня популяризировать как ученого".

Напомним, "Страна" писала о том, как в конце 2018 года кандидатские диссертации защитили сын Турчинова и зам Насирова.

Также мы сообщали, что Тимофей Милованов публично признавался, что курил марихуану когда писал докторскую диссертацию в США.