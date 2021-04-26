Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Глалквоский в понедельник, 26 апреля, явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщил источник "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.

"Игорь Гладковский пришел в САП", - сказал собеседник агентства.

Позже источник добавил, Гладковскому вручен обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Гладковский-младший является одним из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь".

Напомним, 21 апреля НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского по делу о "схемах" в оборонпроме, так как он не явился для вручения копии обвинительного акта для передачи дела в суд.

В декабре прошлого года Гладковскому вручили подозрение в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды лицу, оказавшему влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт".

По данным следствия Гладковский-младший вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.