В Киеве и 8 областях Украины вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего в стране 25 апреля вакцинировали 1 114 человек. Это в 4 раза меньше, чем 24 апреля, и почти в 13 раз меньше, чем в пятницу, 23.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 26 апреля министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

По его данным, всего с начала прививочной кампании вакцину в Украине получили 528 030 человек, из них 1 дозу - 528 028 человек, 2 дозы - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Статистика вакцинации в регионах за 25 апреля:

Киев - 0 прививок;

Винницкая область - 17 прививок;

Волынская область - 2 прививки;

Днепропетровская область - 44 прививки;

Донецкая область - 0 прививок;

Житомирская область - 48 прививок;

Закарпатская область - 0 прививок;

Запорожская область - 3 прививки;

Ивано-Франковская область - 0 прививок;

Киевская область - 177 прививок;

Кировоградская область - 30 прививок;

Луганская область - 0 прививок;

Львовская область - 0 прививок;

Николаевская область - 41 прививки;

Одесская область - 47 прививок;

Полтавская область - 96 прививок;

Ровенская область - 180 прививок;

Сумская область - 0 прививок;

Тернопольская область - 0 прививок;

Харьковская область - 307 прививок;

Херсонская область - 4 прививки;

Хмельницкая область - 13 прививок;

Черкасская область - 95 прививок;

Черновицкая область - 10 прививок;

Черниговская область - 0 прививок.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 062 человека.

Также мы писали о том, что на планете по состоянию на 24 апреля сделали уже миллиард вакцинаций от коронавируса.