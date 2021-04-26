Вчера в Украине сделали в 4 раза меньше прививок от Covid-19, чем днем ранее. В 9 регионах вакцину не кололи
В Киеве и 8 областях Украины вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего в стране 25 апреля вакцинировали 1 114 человек. Это в 4 раза меньше, чем 24 апреля, и почти в 13 раз меньше, чем в пятницу, 23.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 26 апреля министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
По его данным, всего с начала прививочной кампании вакцину в Украине получили 528 030 человек, из них 1 дозу - 528 028 человек, 2 дозы - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Статистика вакцинации в регионах за 25 апреля:
Киев - 0 прививок;
Винницкая область - 17 прививок;
Волынская область - 2 прививки;
Днепропетровская область - 44 прививки;
Донецкая область - 0 прививок;
Житомирская область - 48 прививок;
Закарпатская область - 0 прививок;
Запорожская область - 3 прививки;
Ивано-Франковская область - 0 прививок;
Киевская область - 177 прививок;
Кировоградская область - 30 прививок;
Луганская область - 0 прививок;
Львовская область - 0 прививок;
Николаевская область - 41 прививки;
Одесская область - 47 прививок;
Полтавская область - 96 прививок;
Ровенская область - 180 прививок;
Сумская область - 0 прививок;
Тернопольская область - 0 прививок;
Харьковская область - 307 прививок;
Херсонская область - 4 прививки;
Хмельницкая область - 13 прививок;
Черкасская область - 95 прививок;
Черновицкая область - 10 прививок;
Черниговская область - 0 прививок.
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 062 человека.
Также мы писали о том, что на планете по состоянию на 24 апреля сделали уже миллиард вакцинаций от коронавируса.