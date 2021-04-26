В конце прошлой неделе в городах сектора Газа прошли массовые демонстрации палестинцев, в знак солидарности с маршем в Иерусалиме националистической арабской молодежи (в столкновениях с полицией ранены 12 человек - Ред.). А затем из палестинского сектора Газа пустили десятки ракет по югу Израиля.

Об этом сообщает "РИА Новости".

36 ракет были выпущены из сектора Газа по южным районам Израиля в ночь на субботу, шесть из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В субботу днем, 24 апреля, пуски ракет продолжились.

Израильская армия нанесла ответные удары, для давления на правящие в Газе силы Израиль также сократил рыболовную зону сектора Газа.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа.

Также мы публиковали видео, как ракета из сектора Газа взорвалась на оживленной автотрассе Израиля.