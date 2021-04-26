После катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла ровно 35 лет назад, любая уважающая себя разведка должна была работать по Чернобылю и искать шпионов.

Об этом рассказал генерал ФСБ в отставке Анатолий Ткачук - начальник опергруппы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны, передает "РИА Новости".

"Представьте, какая была просто невероятная концентрация в одном месте носителей совершенно секретной, разнообразной информации и техники, которые в обычной обстановке были разбросанные по разным местам и надежно скрыты за барьерами на закрытых территориях, к которым чужие разведки не могли раньше подобраться", - пояснил он.

По словам чекиста, информация из Чернобыля также позволяли понять, какие меры безопасности нужно учитывать при работе с ядерными материалами и как работает советская государственная машина в случае чрезвычайной ситуации.

"Так вот, бросалось в глаза, что некоторые люди инициативно и как-то уж очень настойчиво писали рапорты с просьбой направить их в Чернобыль. Мотивировали это повышенным окладом, дополнительной выслугой лет. Мы присматривались к этим людям и, оценивая их биографию и личные качества, видели, что их интерес к Чернобылю явно управляем", рассказал Ткачук, добавив, что "утечек информации мы не допустили".

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывали о 7-ми главных мифах о Чернобыльской катастрофе.

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