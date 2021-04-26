Уже этим летом Евросоюз планирует открыть границы для туристов из США, которые сделали прививку от коронавируса вакцинами, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Об этом со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пишет New York Times.

По словам Ляйен, быстрые темпы вакцинации в США и переговоры между американскими властями и ЕС о сертификатах вакцинации позволят Еврокомиссии рекомендовать изменение политики, которая могла бы обеспечить восстановление трансатлантических путешествий для отдыха.

Деталей о том, когда именно могут открыться границы, и коснется ли это только американских туристов, или всех, кто привился признанной в ЕС вакциной, не приводится. Но комментарии Урсулы фон дер Ляйен являются заявлением высшего уровня о том, что текущие ограничения на поездки будут изменены на основании свидетельств о вакцинации.

"Насколько я вижу, американцы используют вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это даст возможность свободного передвижения и путешествий в Европейский Союз", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA. Отметим. что на сегодня агентство одобрило все три вакцины, которые используются в США: Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

По словам Фон дер Ляйен, восстановление путешествий будет зависеть "от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеемся, улучшается и в Европейском союзе".

Напомним, Греция открывается для въезда украинцев с 14 мая.

Также мы писали о том, что Черногория снимет все ограничения на въезд для туристов из Украины.