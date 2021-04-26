Уже с 1 мая в Украине меняются цены на газ для населения Напомним: в последние месяцы действовала единая цена, утвержденная Кабмином - 6,99 гривен за куб.

Но с мая всех автоматически переводят на годовой тариф. Как раз по нему поставщики объявили новые ценники. Разброс тарифов - более чем в полтора раза - от 7,96 гривен за куб у "Нафтогаза" до 13,5 гривен у Черновицкой и Житомирской областных энергопоставляющих компаний. Это тарифы с НДС, но без стоимости доставки. То есть, полная цена на газ для населения на ближайший год будет зашкаливать - до 10-15,3 гривен за куб.

Верхняя ценовая планка - более чем вдвое превышает тариф 6,99 гривен, установленный Кабмином, как было заявлено, для стабилизации цен на газ и поиска решения по годовой формуле.

Что уже с нового отопительного сезона сильно ударит по потребителям. К примеру, если владелец небольшого дома в 120 квадратов (потребление газа - примерно 400-500 кубов в месяц) платил 2,8-3,5 тысяч, то по новым расценкам придется отдать уже до 5-7,8 тысяч гривен в месяц в зависимости от поставщика.

Будут переплачивать и жители многоэтажек. Ведь спецобязательства на газ для теплокоммунэнерго уже не действуют, то есть, нужен либо новый "специальный" тариф для коммунальщиков (против чего наверняка выступит МВФ), либо им придется покупать газ на общих основаниях.

"Уже сейчас цена на Энергетической бирже - 9140 гривен за тысячу кубов без стоимости распределения, то есть, отопление будет дорожать", — пояснил нам эксперт энергорынка Олег Попенко.

Стоит отметить, что власти проигнорировали все предложения по снижению ценника на газ, которые озвучивало профильное сообщества - от допуска трейдеров к закупке газа отечественной добычи (цена на который не выше 3 гривен за куб) до формирования годового газового тарифа летом, на минимуме цен, а не сейчас, когда стоимость газа в Европе, наоборот, пошла в рост. Поэтому в новый сезон Украина войдет с рекордными ценниками на газ и отопление.

"Страна" разбиралась сколько украинцам придется платить за газ.

До 15 гривен за куб

Напомним: по условиям НКРЭ, поставщики газа должны были озвучить условия годовых контрактов для населения до 25 апреля, что большинство компаний и сделало.

С 1 мая всех бытовых потребителей автоматически переведут на годовые тарифы тех поставщиков, услугами ко которых люди пользуются сейчас. Но, если новый ценник вас не устраивает, вы можете перейти к другому поставщику. Причем, если изначально НКРЭ прописала условия контрактов таким образом, что после смены поставщика на годовой контракт к другой газовой компании попасть было уже нельзя - только на месячный пакет, то в итоговый вариант постановления Нацкомиссии попала другая, более мягкая формулировка. Если в мае вы решите сменить поставщика, то можно перейти к нему на обслуживание как на годовой, так и на месячный тариф - по выбору.

При этом годовой тариф не будет меняться вплоть до конца апреля 2022 года, вне зависимости от того, что будет происходить с ценами на газ на мировых биржах. Он не вырастет, если цены вдруг взлетят, но и не упадет, если на европейских биржах начнется распродажа газа.

Месячный тариф будет меняться каждый месяц в зависимости от конъюнктуры на европейских биржах, к которым по-прежнему остается привязанным наш газовый ценник. То есть, можно выбирать, что вам ближе - ценовые "качели" или стабильно высокий тариф.

Но вернемся к годовым тарифам на газ.

Одними из первых о своих тарифах сообщили региональные газссбыты — "Львовгаз сбыт", "Киевоблгаз сбыт", "Харьковгаз сбыт", "Сумыгаз сбыт", "Черниговгаз сбыт" и другие. С 1 мая 2021 года до конца апреля 2022 года их клиенты в рамках годового контракта будут платить по 7,99 гривен за куб. Такой же тариф газсбыты выставили по месячному контракту на май 2021 года. То есть, с учетом распределения клиенты газсбытов будут платить до 9-10 гривен за куб.

"Нафтогаз" выставил ценник немного позже газсбытов. Такой впечатление, что в НАКе ждали ценника ближайших конкурентов, чтобы поставить свой на пару копеек ниже, - говорят эксперты.

Годовой тариф от "Нафтогаза", по итогу, на три копейки ниже, чем у газсбытов - 7,96 гривен без стоимости распределения. Месячный тариф на май НАК пока не озвучил. В компании также анонсировали еще несколько пакетных предложений для бытовых потребителей, они должны появиться в ближайшее время.

Предложения от других поставщиков газа существенного дороже.

К примеру, "Шепетовкагаз" выставил ценник по годовому тарифу в 10,2 гривны за куб, а по месячному (на май) - 8,17 гривен. "Торговая электрическая компания" заявила годовой ценник 10,8 гривен, месячный - 9,9 гривен за куб. ООО "Маргаз" будет обслуживать потребителей по годовому тарифу 12,58 гривен, а на мая по месячному тарифу заявило цену 9,9 гривен. Ценник "Азовгаза" — 12,9 гривен и 10,4 гривен на год и мая по месячному тарифу соответственно. Самый высокий годовой тариф у Черновицкой и и Житомирской областных энергопоставляющих компаний - 13,5 гривен за куб. По месячному тарифу на май они озвучили цены в 7,98-8,5 гривен.

Все тарифы указаны с НДС, но без стоимости распределения, которая варьируется в зависимости от поставщика от 50-60 копеек до 1,79 гривен за куб. То есть, общий ценник будет выше, чем этой зимой, причем, у некоторых поставщиков - существенно. Украинцам едва ли не впервые предложат покупать газ по рекордной для нашего рынка цене — 15 гривен за куб и даже дороже.

Тарифы пока озвучили не все поставщики, компании продолжают публиковать свои условия.

Но в целом тенденция по рынку понятна - даже самый дешевый ценник (и по годовому, и по месячному тарифу) выше той цены, что действовала в последние месяцы - 6,99 гривен за куб. Кроме того, годовые тарифы выше тех, что были заявлены на май, это значит, что поставщики ожидают роста цены в среднем по году.

Газовая формула

Стоит отметить, что Кабмин в свое время анонсировал годовой тариф на газ, чтобы защитить населения о ежемесячный скачков цен и рисков рекордных зимних тарифов. При этом уже сейчас можно констатировать - клиенты некоторых газовых компаний такой "защиты" не получили. Ведь вряд ли ценник в 15 гривен за куб можно считать "страховкой" на случай высоких тарифов на газ в Европе.

Но почему у разных поставщиков такой огромный разрыв в цене?

Газзсбытам, которые предложили сравнительно невысокий годовой тариф в 7,99 гривен, дать такой ценник позволили договоренности их оптового поставщика - компании "ЙЕ Энергия" с "Нафтогазом". В марте между ними было достигнуто соглашение о продажах газа по специальным ценам.

"Мы подписали соглашение с "Нафтогазом" на год о закупке ресурса под годовые контракты и публично об этом заявили. "ЙЕ Энергия" является оптовым поставщиком и планирует продавать ресурс компаниям, работающим под брендом "Твой газсбыт". Контракт был заключен в марте, и цена в нем зафиксирована более привлекательная, чем сейчас на рынке. Насколько нам известно, "Нафтогаз" предложил такую же форму контракта всем поставщикам. Конечно, сейчас цена на газ опять подскочила, и те, кто не заключил контрактов в марте, вынуждены покупать газ по текущим, более высоким ценам", — говорят в "ЙЕ Энергии".

Стоит отметить, что сейчас цены на газ в Европе пошли вверх.

"Несмотря на формальное завершение отопительного сезона газ в Европе дорожает. С начала марта цены выросли на треть - до более чем 21 евро за мегаватт час (на биржах газ торгуется в энергетических единицах, а не в кубах -Ред.).

Среди основных причин - повышенный спрос на газ из-за низких температур. Апрель этого года оказался прохладным: в среднем температура на три градуса ниже климатической нормы. Вторая причина - низкие запасы топлива в подземных хранилищах Европы. На 22 апреля они заполнены только на 29%. Для сравнения: в мае 2020 года в хранилищах было вдвое больше газа. Третья причина - повышенный спрос на газ для электрогенерации, который фиксируют на фоне снижения производства ветровыми электростанциями", — отмечают в Федерации работодателей нефтегазовой отрасли.

Там также констатируют, что эти летом ощутимого сезонного снижения цен на газ, как, к примеру, в прошлом году, может и не быть. Но зато вполне вероятны постоянные скачки цен.

В "Нафтогазе" добавили, что тенденция подорожания газа в Европе нарастает - на май цена на европейских хабах будет почти 9 гривен за куб.

Но в украинских ПГХ, в отличие от европейских, газа хватает. Из отопительного сезона Украина вышла с рекордными запасами - порядка 17 млрд кубов. Причем, немалая часть этого газа закуплена прошлым летом, когда ценники на газ в Европе обвалились до 2-3 гривен за куб. Плюс - есть дешевый газ внутренней добычи. Непонятно, почему при этом украинцы должны платить за газ в разы дороже.

Варианты по отоплению

Но главной интригой этого года будет цена на газ для теплокоммунэнерго. Напомним: в рамках меморандума в Кабмином коммунальщики договорились, что покупают газ по ПСО, пока оно действует, но сразу платят НАКу по 6,99 гривен за куб, а остальное с рассрочкой до осени.

Если же ПСО не продлят (а фактически срок его действия истек с завершением отопительного сезона, то есть, с апреля 2021 года) придется покупать газ по рыночным ценам. Уже сейчас ценник на бирже - больше 9 гривен без распределения и доставки. В тарифе же на отопление заложена цены на газ 8,55 гривен. Но в тарифе на отопление должна быть также новая составляющая - цена на распределение тепла ( за теплосети). То есть, уже к осени теплокоммунэнерго будут поднимать вопрос повышения тарифа на отопление, как минимум, на 10-15%, а, если цена на газ продолжит расти, то и больше, - рассказали нам в одном из региональных теплоэнерго. В компаниях намерены настаивать, чтобы ценник для них был, как минимум, не выше, чем на газ для населения по минимальной планке, то есть - 7,96 гривен за куб.

Но удастся ли им получить доступ к такому газу - вопрос. Для должников (а долги висят на большинстве ТКЕ) НАК как поставщик последней надежды дает ценник выше - 9,57 гривен за куб на май.

"Все это приведет к очередному витку роста задолженности за коммунальные услуги, и к концу 2021 нас будет ожидать уже 90 млрд гривен долгов. Без вариантов выхода из этого долгового кризиса, наше ЖКХ ждет коллапс", — говорит Олег Попенко.

Для рядовых потребителей ситуация не лучше — получить субсидию будет сложнее, зато методов выбивания долгов по коммуналке придумывают все больше. Напомним: в парламенте есть проект о выбивании долгов, предусматривающий драконовские штрафы и санкции за долги по коммуналке. То есть, все нацелено на то, чтобы заставить граждан платить по полной, какой бы космической не была платежка.