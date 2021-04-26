В Израиле выявили десятки случаев миокардита после второй дозы Pfizer у людей до 30 лет
В Израиле зафиксировали десятки случаев воспаления сердца среди более 5 миллионов вакцинированных от коронавируса, большая часть из которых получили вторую прививку препаратом Pfizer.
Об этом пишет Reuters.
"Министерство здравоохранения в настоящее время изучает, есть ли превышение заболеваемости и может ли это быть связано с вакцинами", - сказал координатор программ по борьбе с пандемией в Израиле Нахман Эш.
По его словам, миокардит в основном был выявлен среди людей в возрасте до 30 лет. Определить связь между заболеванием сердца и вакцинацией будет сложно, потому что миокардит может быть вызван различными вирусами. При этом аналогичное количество случаев воспаления сердца было зарегистрировано в предыдущие годы, добавил эксперт.
В свою очередь компания Pfizer заявила, что поддерживает регулярные контакты с министерством здравоохранения Израиля для проверки данных о своей вакцине.
Напомним, в Израиле уже половина населения получила две дозы вакцины Pfizer.
При этом после массовой вакцинации от коронавируса в Израиле отменили обязательное ношение масок.