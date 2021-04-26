Совет национальной безопасности и обороны не занимается реализацией и контролем соблюдения экономических санкций, которые Украина наложила против компании "СТС Медиа", поэтому расследовать, как студия "Квартал 95" продала ей в обход наложенных ограничительных мер сериал "Папик", СНБО не будет.

Об этом со ссылкой на данные Аппарата СНБО пишут "Украинские новости".

"В соответствии с п. 6 указанного решения СНБО Украины, реализацию персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и мониторинг их эффективности обеспечивают Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией", - сообщили в СНБО.

При этом в Совете нацбезопасности и обороны указали, что "согласно приложению 2 к решению СНБО Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенного в действие указом президента Украины от 14 мая 2018 №184, к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа" применены ограничительные меры (санкции)".

Напомним, "Страна" писала о том, что на российском телевидении в апреле 2021 года начался уже второй сезон сериала от "Квартала 95", одним из основателей которого является Зеленский. Речь о "Папике", которого транслируют по СТС.

В Офисе президента заявили, что Зеленский не получал денег за показ в России сериала студии "Квартал 95".

"Страна" подробно разбиралась, как "Квартал 95" продает шоу и сериалы в Россию в обход санкций.