Озвучены оскароносные фильмы самой престижной премии кинонаград "Оскар" - 93-й по счету церемонии, которая проходила в Лос-Анжелесе.

"Страна" вела текстовый онлайн-репортаж, где подробно рассказывала о режиссерах и актерах, которые были названы лучшими.

Предсказуемым триумфатором стала "Земля кочевников", которая получила сразу три статуэтки (а перед этим еще "Золотой глобус", BAFTA, награду Венецианского кинофестиваля и не только).

Лента рассказывает о крахе американской мечты у отдельно взятой женщины и ее попытке изменить свою жизнь - после чего главная героиня стала, как говорили раньше, "деклассированным элементом".

Также примечателен фильм "Довод" Кристофера Нолана, который тоже получил "Оскар". Он затрагивает тему Украины. В начале фильма главного героя - чернокожего разведчика из США - подвергают пыткам где-то в Киеве. Делают это люди, говорящие, судя по переводу фильма, на суржике.

Ниже мы собрали трейлеры и сюжеты всех фильмов, удостоившихся наград.

"Земля кочевников"

Лучший фильм

Лучший режиссер - Хлои Чжао

Хлои Чжао Лучшая актриса - Фрэнсис Макдональд

Это драма Хлои Чжао - американского режиссера китайского происхождения. Скромная и неформатная картина покорила зрителей, а кинокритики отметили ее мощный социальный посыл. В фильме сочетаются поэтические метафоры и документальная реальность. Формально фильм относится к роуд-муви ("дорожное кино") - одному из главных жанров американского кино.

Действие фильма начинается в 2011 году на исходе первого президентского срока Барака Обамы и рассказывает о кризисах нового тысячелетия. Снова становятся модными неприкаянные герои-искатели, которые отправляются на поиски нового дома, жизни и счастья. По сути "Земля кочевников" - попытка понять, как трансформировалась американская мечта.

Сюжет: В центре повествования 60-летняя Фёрн (Фрэнсис Макдональд). Из-за экономического кризиса в ее городе закрывается единственная фабрика, она теряет мужа, работу и дом и решает отправиться в путешествие по Америке. Живет в доме на колесах и зарабатывает на жизнь сезонной работой (сбор свеклы, упаковка товаров для компании Amazon и пр.)

Фильм "Отец"

Лучший актер - Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс Лучший адаптивный сценарий - Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер

Драматический фильм Флориана Зеллера, в главных ролях с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман.

В сюжете картины - 80-летний лондонский аристократ Энтони, который проживает один в просторной квартире и постепенно теряет память в силу возраста. Его дочь Энн пытается найти для него сиделку, но мужчина отвергает всех кандидаток, чем обременяет ее.

В итоге женщина нанимает в качестве сиделки молодую и наивную Лауру, а сама хочет перебраться к любимому в Париж. Тем временем старик становится все более подозрительным и вспыльчивым, неспособным понять, что происходит вокруг него.

"Иуда и черный мессия"

Лучший актер второго плана (Дэниэл Калуя)

(Дэниэл Калуя) Лучшая оригинальная песня - "Fight for you"

Это биографическая драма о леворадикальной организации чернокожих "Черные пантеры", которая действовала в США в 60-е и 70-е годы. Ее участники боролись за продвижение гражданских прав темнокожего населения Америки, нередко вступая в конфликты с полицией.

Фильм рассказывает о предательстве Фреда Хэмптона, главы иллинойской ячейки "пантер" в Чикаго, информатором ФБР.

"Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший дизайн костюмов

Лучшие грим и прически

Это еще один драматический фильм-биография, рассказывающий об одной из первых профессиональных исполнительницах блюза - певице Ма Рейни.

Действие происходит в Чикаго в 1920-х годах и начинается с конфликта между музыкантами их белым менеджером и продюсером. Они полны решимости создать собственную группу и отстоять свои права.

"Душа"

Лучший полнометражный анимационный фильм (Pixar Animation Studios)

Лучший оригинальный саундтрек

Это один из самых нашумевших мультфильмов в прокате. Как всегда, студия Pixar выпустила трогательный и совсем не детский мультфильм. Он рассказывает о школьном учителе музыки, который неожиданно погибает за шаг до того, чтобы исполнить мечту всей своей жизни.

Однако он не готов к смерти, ведь он не закончил главное дело своей жизни. Теперь ему предстоит пройти по лабиринтам мира, где рождаются души, в надежде получить обратный билет.

"Звук металла"

Лучший звук

Лучший монтаж

Американская драма режиссёра Дариуса Мардера по его же сценарию, главную роль в которой играет теряющий слух метал-барабанщик дуэта Blackgammon Рубен Стоун (Риз Ахмед). В фильме также снялись Оливия Кук, Пол Рейси, Лорен Ридлофф и Матьё Амальрик.

Рубен со своей девушкой Лу живет в кемпере и ездит с гастролями по США. Когда он начинает терять слух, врачи определяют, что он может слышать только 30% слов и советуют избегать громких звуков. Кохлеарные импланты могут облегчить жизнь музыканта, но они стоят дорого и не покрываются страховкой.

Рубен продолжает играть на концертах, но со временем переезжает в приют для глухих и пытается начать новую жизнь. Он учит американский язык жестов и параллельно дает уроки игры на барабане. Позже установка имплантов позволяет ему слышать, но искажает звуки, мешая вернуться к прежнему образу жизни.

"Если что-то случится, я люблю вас"

Лучший короткометражный анимационный фильм (Netflix)

Сценаристы и режиссеры Уилл Маккормак и Майкл Говье создали трогательную элегию о скорби, в сюжете которой скорбящие родители, которые потеряли ребенка из-за стрельбы в школе и пытаются справиться с бездной боли.

"Еще по одной"

Лучший художественный фильм на иностранном языке

Это комедийная драма датского режиссера Томаса Винтерберга. По сюжету четверо друзей, преподавателей школы в Копенгагене (одного из них сыграл известный актер Мадс Миккельсен) решают поставить научный эксперимент.

Они начинают выпивать в рабочее время, придерживаясь двух правил: не больше 0,5 промилле в крови и никакой выпивки после восьми вечера. Результаты они записывают в отчеты, но алко-эксперимент внезапно выходит из-под контроля.

"Минари"

Лучшая актриса второго плана - Юн Ё Чжон

Для 73-летней южнокорейской актрисы Юн Ё Чжон это первая номинация на "Оскар". Ранее она получила премию Британской академии (BAFTA) и Гильдии актеров США за роль в этом фильме.

В центре сюжета - история семьи из Южной Кореи, которая вместе с детьми переезжает из Калифорнии в сельскую глубинку на юге США. Действие фильма происходит в начале 1980-х.

"Девушка, подающая надежды"

Лучший оригинальный сценарий - Эмиральд Феннел

Режиссерский дебют актрисы Эмиральд Феннел в качестве сценариста и продюсера, которая создала оригинальный фем-триллер. В сюжете фильма - невероятно умная студентка престижного медиинского колледжа Кассандра Томас (Кэри Маллиган), чье будущее казалось предопределено. Однако одно трагическое событие с ее подругой все поменяло и теперь красотка ведет двойную жизнь.

Днем она работает в кофейне, а вечером притворяется абсолютно пьяной в клубе, позволяя какому-нибудь парню забрать ее к себе домой. Каждый раз парни предпринимают попытку заняться с ней сексом, а в самый напряженный момент она неожиданно трезвеет и проводит с мужчиной "воспитательную" беседу.

"Два далеких незнакомца"

Лучший игровой короткометражный фильм

Короткометражная фантастика режиссеров Трэвона Фри и Мартина Десмонда Роя рассказывает о карикатуристе Картере Джеймсе (актер Джоуи Бэдэсс), который пытается вернуться домой к свое любимой собаке, но попадает во временную петлю. И раз за разом погибает в стычке с полицейским.

По задумке авторов фильма, главный герой должен найти способ выйти из этого круга одинаковых событий.

"Мой учитель осьминог"

Лучший документальный фильм

Документальный фильм 2020 года от Netflix Original снят Пиппой Эрлих и Джеймсом Ридом. В главной роли играет Крейг Фостер, который является также продюсером фильма. На создание фильма в партнерстве с Sea Change Project, Off The Fence и ZDF Enterprises потребовалось 10 лет. За операторскую работу отвечал подводный кинооператор Роджер Хоррокс.

В центре повествования год, когда Фостер проводит с диким осьминогом и наблюдает за его повадками. Вначале осьминог защищается от полосатых усатых кошачьих акул, восстанавливает потерянную в схватке с ними щупальцу, спаривается с другим осьминогом и производит большое количество яиц.

Затем осьминог умирает и акула уносит его тело. Позже Фостер описывает свой опыт взаимоотношений с осьминогом, который повлиял на его нынешние отношения с сыном, на его развитие как дайвера и ученого морской жизни.

"Тенет" ("Довод")

Лучшие спецэффекты

Это научно-фантастический боевик режиссера Кристофера Нолана. В главных ролях снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Патисон, Элизабет Дебики.

По сюжету секретный агент, управляющий временем, стремится сделать все возможное, чтобы не допустить развязывания Третьей мировой войны. На его запутанный след выходит оперативник ЦРУ.

Начинается сюжет с Украины - а именно теракта в здании Национальной оперы в Киеве. Здание штурмуют в том числе агенты американской разведки в форме украинской полиции, которые делают это явно с ведома местных властей.

После штурма главного героя в самом начале фильма захватывают некие люди славянской внешности и с характерным акцентом, которые его пытают где-то в Киеве. По факту выясняется, что это была проверка со стороны американских спецслужб.

В общем, интересно себе представляют "сотрудничество" США с Украиной в Голливуде.

Героям предстоит поколесить по миру - Индия, Великобритания, Норвегия, Италия, Эстония, Россия, Вьетнам, разбираясь с ядерной угрозой и способностью возвращаться в прошлое.

"Манк"

Лучшая операторская работа - Эрик Мессершмидт

Черно-белый фильм Дэвида Финчера о голливудском сценаристе Германе Манкевиче получил всего одну награду. "Оскар" достался оператору Эрику Мессершмидту.

Как и во многих других номинантах этого года, в основе фильма - биографическая история. Она рассказывает об известном сценаристе, работающим над сюжетом легендарного фильма "Гражданин Кейн". Сценарий написал отец режиссера Джек Финчер.

Главные роли сыграли Гэри Олдмен и Аманда Сейфрид. История была написана в 90-х, тогда привлечь в картину планировали Кевина Спейси и Джоди Фостер, но эти планы не осуществились.

"Колетт"

Лучший короткометражный документальный фильм

Документальная лента "Колетт" - о 90-летней Колетт Марин-Катрин, которая решается противостоять своему прошлому, посетив немецкий концлагерь Миттельбау-Дора, где был убит ее брат.

В юности она боролась с нацистами как член французского Сопротивления. В течение 74 лет она отказывалась ступить в Германию, но все изменилось, когда в ее жизнь вошла молодая студентка-историк по имени Люси. Готовая вернуться к ужасам того времени, Марин-Катрин преподает важные уроки для всех нас.