Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США могут назначить спецпредставителя по вопросам урегулирования и прекращения войны на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью Liga.

"Если говорить о конкретных шагах (в рамках помощи в завершении войны на Донбассе - Ред.), то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны в Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной", - сказал Ермак.

По словам Ермака, спецпредставитель США может быть назначен "достаточно быстро", поскольку "тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации" продолжаются.

Напомним, на прошлой неделе в Украину прилетели три тяжелых транспортных самолета ВВС США, Британии и Канады.

Также мы писали о том, что в США посоветовали Украине не начинать эскалацию на Донбассе, потому что даже "Джавелины не помогут".