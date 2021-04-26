Скандальный телеведущий Остап Дроздов заявил, что переселенцы из Донбасса приезжают на подконтрольную территорию Украины с "русским миром" в багажнике, противятся украинизации и "делают все русским".

Об этом он заявил в эфире "4 канала".

"Есть такие (среди переселенцев - Ред.), которые продали свои бизнесы, пооставляли квартиры, и сейчас в этих квартирах русские "МГБшники", и им там отстегивают. И со своим "русским миром" в багажнике они приехали сюда... Надо кроме позиции жертвы на политическом и гражданском уровне, надо ставить перед собой зеркало и спрашивать, что я сделал для того, чтобы сейчас на мирной территории включиться в это украинство. Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют", - заявил Дрозов.

По его словам, такие люди не стремятся подстроиться под украиноязычную среду. Тогда как, к примеру, его соседка, которая переехала в Италии, освоилась там за 4 месяца. А переселенцы из Донбасса, по его словам, "все делают русским".

Дроздов о переселенцах - с 19:55

Напомним, в 2019 году Остап Дроздов призывал лишить права голоса жителей Донбасса, тогда на него даже завели уголовное дело, однако оно никак не продвигается.

Также мы писали о том, что Дроздов в начале февраля 2021 года в эфире "4 канала" обозвал зрителей закрытых телеканалов 112, NewsOne и Zik "имбицилами", "одноклеточными" и "крысами".

Кроме того, сообщалось, что Дроздов призывал к полной блокаде Крыма и Донбасса.