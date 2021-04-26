По состоянию на утро понедельника, 26 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 062 человека.

Напомним, что 25 апреля, в стране было выявлено 7 930 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь упало на 2 868 человек. И падение продолжается уже четвертый день подряд.

Умерли за отчетный период 195 человек (с начала эпидемии 42 518 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 6 910 человек (с начала эпидемии - 1 579 438 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 221 ребенок и 54 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (676 человек), Харьковской области (313), Одесской области (397), Николаевской области (375) и Львовской области (311).

Ранее мы рассказывали, что за сутки 25 апреля в Украине вакцинировались от коронавируса чуть больше 4,5 тысяч человек.