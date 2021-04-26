Вчера, 25 апреля, спасатели возобновили поиск 40-летнего киевского туриста, который заблудился и пропал в Карпатах еще 13 февраля.

Об этом сообщает в сети пресс-служба управления ГСЧС по Закарпатской области.

Поисково-спасательные группы обследовали склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура.

"Учитывая то, что снежный покров в горной местности сошел спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист… К сожалению, пропавший гражданин не найден", - констатировали в ГСЧС.

Наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений села Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники, в том числе и вездеход "Богун". Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.

Ранее "Страна" сообщала, что в Карпатах ищут трех туристов, которые заблудились на Рождество.

Так же мы рассказывали, что в Карпатах потерял ориентиры и заблудился турист из Львова.