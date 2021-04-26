Полный список победителей Оскара 2021
Сегодня в Лос-Анжелесе состоялась 93-я церемония награждения главной мировой кинопремии - "Оскара". Полный список номинантов мы уже публиковали. Теперь же, когда церемония награждения завершилась, "Страна" публикует полный список победителей кинопремии "Оскар".
- Лучший режиссер – Хлоя Чжао ("Земля кочевников").
- Лучший фильм – "Земля кочевников".
- Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец").
- Лучшая актриса – Фрэнсис Макдормэнд ("Земля кочевников").
- Лучшая актриса второго плана – Юн Ё Чжон ("Минари").
- Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия").
- Лучший адаптированный сценарий – "Отец" (Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер).
- Лучший оригинальный сценарий – "Девушка, подающая надежды" (Эмиральд Феннел).
- Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной" (Дания).
- Лучшие грим и прическа – "Ма Рейни: Мать блюза".
- Лучший дизайн костюмов – "Ма Рейни: Мать блюза".
- Лучший звук – "Звук металла".
- Лучший игровой короткометражный фильм – "Двое далеких незнакомцев".
- Лучший короткометражный анимационный фильм – "Если что-то случится, я люблю вас" (Netflix).
- Лучший полнометражный анимационный фильм – "Душа".
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Колетт".
- Лучший документальный фильм – "Мой учитель осьминог".
- Лучшие спецэффекты – "Тенет" (фильм Кристофера Нолана).
- Лучшая операторская работа – "Манк" (Эрик Мессершмидт).
- Лучший монтаж – "Звук металла".
- Оригинальный саундтрек – "Душа".
- Лучшая песня – "Иуда и чёрный мессия" (Fight for You).
Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходила 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".