Сегодня в Лос-Анжелесе состоялась 93-я церемония награждения главной мировой кинопремии - "Оскара". Полный список номинантов мы уже публиковали. Теперь же, когда церемония награждения завершилась, "Страна" публикует полный список победителей кинопремии "Оскар".

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходила 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".