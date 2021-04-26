Сегодня в Лос-Анжелесе состоялась 93-я церемония награждения главной мировой кинопремии - "Оскара". Полный список номинантов мы уже публиковали. Теперь же, когда церемония награждения завершилась, "Страна" публикует полный список победителей кинопремии "Оскар".

  • Лучший режиссер – Хлоя Чжао ("Земля кочевников").
  • Лучший фильм – "Земля кочевников".
  • Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец").
  • Лучшая актриса – Фрэнсис Макдормэнд ("Земля кочевников").
  • Лучшая актриса второго плана – Юн Ё Чжон ("Минари").
  • Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия").
  • Лучший адаптированный сценарий – "Отец" (Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер).
  • Лучший оригинальный сценарий – "Девушка, подающая надежды" (Эмиральд Феннел).
  • Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной" (Дания).
  • Лучшие грим и прическа – "Ма Рейни: Мать блюза".
  • Лучший дизайн костюмов – "Ма Рейни: Мать блюза".
  • Лучший звук – "Звук металла".
  • Лучший игровой короткометражный фильм – "Двое далеких незнакомцев".
  • Лучший короткометражный анимационный фильм – "Если что-то случится, я люблю вас" (Netflix).
  • Лучший полнометражный анимационный фильм – "Душа".
  • Лучший короткометражный документальный фильм – "Колетт".
  • Лучший документальный фильм – "Мой учитель осьминог".
  • Лучшие спецэффекты – "Тенет" (фильм Кристофера Нолана).
  • Лучшая операторская работа – "Манк" (Эрик Мессершмидт).
  • Лучший монтаж – "Звук металла".
  • Оригинальный саундтрек – "Душа".
  • Лучшая песня – "Иуда и чёрный мессия" (Fight for You).

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходила 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".

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