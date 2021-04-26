Государственная компания "Нафтогаз Украины" назвала фиксированную годовую цену на газ для рядовых потребителей. Тариф установлен в размере 7,96 гривен за кубометр топлива (это с НДС, но без стоимости доставки - Ред.).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Этот тариф будет действовать с 1 мая 2021 года и вплоть до 30 апреля 2022 года.

Начиная с 1 мая всех клиентов автоматически переведут на новый годовой тарифный план - "Фиксированный". Он так же доступен для получателей льгот и субсидий.

Годовой тариф - это тариф, который определяет единую цену на газ в течение года. Поставщик в течение периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену.

Добавим так же, что "Нафтогаз Украины" является поставщиком "последней надежды" (ПОН), то есть обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. Таких на сегодня в Украине насчитывается почти 650 000 домохозяйств.

"Цена на газ для клиентов ПОН в мае составит 9,57 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). В дальнейшем такие клиенты должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада одобрила запрет приватизации "Укрпочты", "Укрзализныци" и "Нафтогаза".