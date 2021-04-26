Премию "Оскар 2021" в номинации "лучшая женская роль" получила Фрэнсис МакДорманд, сыгравшая в картине "Земля кочевников".

Ее соперницами были Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Виола Дэвис ("Black Bottom Ма Рейни"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей").

Это уже третья золотая статуэтка Киноакадемии для МакДорманд. До этого она получала "Оскар" в 1997 году за роль в "Фарго", а в 2018 - за фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Также она получила множество других престижных наград.

Сама картина "Земля кочевников" также забрала самую престижную награду кинопремии - за лучший фильм. А режиссер картины стала лучшим режиссером по версии "Оскара".

"Земля кочевников" - это американский драматический фильм 2020 года, режиссёра, сценариста и монтажёра — Хлои Чжао. Роль главной героини исполнила Фрэнсис Макдорманд (она также претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль). Фильм основан на документальном романе Джессики Брудер "Земля кочевников".

Картина рассказывает об американской женщине, старше шестидесяти лет, которая после потери работы решает бросить все и начать путешествовать по западной пустынной Америке, живя в своём фургончике, ведя абсолютно кочевой образ жизни.

Фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актёрскую игру, в особенности Фрэнсис Макдорманд.

На 93-й церемонии вручения премии "Оскар" "Земля кочевников" получила 6 номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссёр" и "Лучшая актриса" (Макдорманд). Фильм удостоился четырёх номинаций на "Золотой глобус" и завоевал эту премию в категориях "Лучший драматический фильм" и "Лучший режиссёр".

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходила 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".