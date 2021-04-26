Стало известно, кто в 2021 году получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Триумфатор прошлогоднего "Оскара" Хоакин Феникс объявил победителя в номинации "Главная мужская роль". Напомним, что в этой номинации был посмертно номинирован актер Чадвик Боузман.

Однако победил не он, а легенда Голливуда Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец".

Хопкинс стал самым пожилым актером, когда-либо получившим "Оскар". Ему 83 года. До этого рекордсменом был Кристофер Пламмер, который получил статуэтку в 82 года.

Кстати, это уже второй "Оскар" Хопкинса: в 1992 году он уже получал награду за роль Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят".

Фильм "Отец", за который во второй раз Киноакадемия наградила Энтони Хопкинса, поднимает проблему старческой деменции. Энтони — пожилой лондонский аристократ, который проживает в просторной квартире, но уже не может самостоятельно о себе позаботиться, чем обременяет свою дочь Энн. После того как женщина встречает любимого мужчину и хочет перебраться к нему в Париж, она приступает к поискам подходящей сиделки и нанимает на работу молодую и наивную Лауру. 80-летний старик, теряющийся во времени, окружении и даже путающийся в собственных воспоминаниях, становится очень вспыльчивым и подозрительным, неспособным понять, что происходит вокруг него.

Интересно, что сценарий писали специально под Хопкинса и планировали начать съемки еще в 2017 году, но отложили из-за плотного графика актера.

Фильм получил шесть номинаций на 93-й церемонии вручения премии "Оскар", но получил две статуэтки. Одну из них за лучшую мужскую роль забрал Хопкинс, вторую получили Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер за лучший адаптированный сценарий.

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходит 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".