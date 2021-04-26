Стал известен победитель в главной номинации кинопремии "Оскар" - "Лучший фильм". Статуэтку забрала картина, которой изначально букмекеры и критики предрекали победу. Награду получил фильм "Земля кочевников".

Ранее режиссер этого фильма, американка китайского происхождения Хлоя Чжао, стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей "Оскар" за лучшую режиссуру. Теперь она забрала и вторую статуэтку - за лучший фильм.

Уже после этого "Оскар" за лучшую женскую роль получила и исполнительница главной роли в картине - Фрэнсис Макдорманд.

"Земля кочевников" - это американский драматический фильм 2020 года, режиссёра, сценариста и монтажёра — Хлои Чжао. Роль главной героини исполнила Фрэнсис Макдорманд (она также претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль). Фильм основан на документальном романе Джессики Брудер "Земля кочевников".

Картина рассказывает об американской женщине, старше шестидесяти лет, которая после потери работы решает бросить все и начать путешествовать по западной пустынной Америке, живя в своём фургончике, ведя абсолютно кочевой образ жизни.

Фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актёрскую игру, в особенности Фрэнсис Макдорманд.

На 93-й церемонии вручения премии "Оскар" "Земля кочевников" получила 6 номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссёр" и "Лучшая актриса" (Макдорманд). Фильм удостоился четырёх номинаций на "Золотой глобус" и завоевал эту премию в категориях "Лучший драматический фильм" и "Лучший режиссёр".

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходит 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".