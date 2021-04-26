После некоторой заминки на старте (когда не удалось запустить аппарат с первой попытки - Ред.) вертолет NASA Ingenuity ("Изобретательность") разлетался на Марсе не на шутку.

Его третий полет 25 апреля стал историческим и ознаменовался новыми рекордами. Об этом передает официальный сайт NASA и демонстрирует уникальные кадры полета.

Видео NASA Jet Propulsion Laboratory

Вертолет во время третьего запуска даже превзошел те скоростные показатели, которые он демонстрировал во время испытаний на Земле. Ingenuity поднялся на высоту 5 метров - ту же высоту, что и в своем втором полете и затем пролетел 50 метров, достигнув максимальной скорости 2 метра в секунду.

"Этот полет хотя и прошел по плану, но все же он был удивительным", - сказал Дэйв Лавери, руководитель проекта Ingenuity Mars Helicopter в штаб-квартире NASA.

Ранее "Страна" сообщала, что марсоход Perseverance прислал на Землю первое селфи с вертолетом Ingenuity.