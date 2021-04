Стало известно, какие картины получили статуэтки "Оскар" в двух музыкальных номинациях.

Лучшей песней "Оскара-2021" становится композиция из фильма "Иуда и чёрный мессия" — Fight for You. Приз за лучшую песню получили Габи Уилсон (H.E.R.), Тиара Томас и Дернст Эмиль. Габи Уилсон - американская хип-хоп-певица и автор-исполнитель. Сценическое имя H.E.R. (произносится как английское "her") это акроним от Having Everything Revealed. У нее уже есть две премии Грэмми-2019,а теперь еще и "Оскар".

Статуэтку за лучший оригинальный саундтрек получил мультфильм "Душа". Это уже вторая награда мультфильма за этот вечер. До этого, как сообщала "Страна", мультфильм "Душа" стал лучшим анимационным фильмом.

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходит 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".