Лучшей актрисой второго плана по версии "Оскара" стала кореянка Юн Ё Чжон (за роль в фильме "Минари"). Отметим, что в этой номинации кореянка обошла серьезных претенденток: Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), обладательницу "Оскара" Оливию Колман ("Отец"), Аманду Сейфрид ("Манк").

Она стала первой южнокорейской актрисой, номинированной на премию Американской киноакадемии.

На пике своей популярности Юн покинула актёрскую профессию после того, как в 1975 году вышла замуж за певца Джо Ён Нама, а затем иммигрировала в Соединённые Штаты. В 1984 году она вернулась в Корею и возобновила карьеру. Приняв статуэтку, Юн призналась, что снова сниматься в кино ее уговорили дети.

Победительницу в номинации на 93-й церемонии вручения "Оскар" объявлял голливудский актер Брэд Питт, который в прошлом году получил аналогичную премию за лучшую мужскую роль второго плана.

Первое, что сказала победительница, взяв статуэтку в руку: "Наконец-то я увидела Брэда Питта!"

Фильм "Минари", хоть в нем и играют корейцы, считается американским. Сюжет рассказывает о семье иммигрантов из Южной Кореи, которые пытаются жить в сельской Америке в 1980-х годах. Картина акцентирует внимание на жизни 7-летнего Дэвида, жизнь которого меняется, когда отец решает вместе со всей семьёй переехать в США. В то время как члены семейства пытаются справиться с переменами, отец не обращает на их проблемы внимания и увлекается созданием фермы.

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходит 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".