Фильм Кристофера Нолана "Тенет" получил статуэтку "Оскар" за лучшие спецэффекты. Церемония награждения состоялась сегодня в Лос-Анжелесе.

"Тенет" ("Довод") - это научно-фантастический боевик с элементами триллера режиссёра и сценариста Кристофера Нолана. Фильм является совместным производством Великобритании и США. Фильм рассказывает о секретном агенте, который должен управлять временем, чтобы предотвратить Третью мировую войну.

Название фильма является палиндромом — "Довод" (Tenet) одинаково читается слева направо и справа налево. В картине множество оригинальных спецэффектов, вроде пуль, которые влетают обратно в пистолет, или ездящих задом наперед автомобилей.

Фильм получил в основном положительные отзывы критиков, которые высоко оценили актёрскую игру, операторскую работу, саундтрек, монтаж, костюмы и режиссуру. Однако на церемонии "Оскар" эта работы была заявлена только в двух второстепенных номинациях - декорации и спецэффекты. Награду в одной из них он уже получил.

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходит 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".