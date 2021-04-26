Лучшим мультфильмом на "Оскаре" 2021 признали работу студии Pixar - "Душа". Прогнозы букмекеров и критиков оправдались: победитель в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм" был предсказуемым. Но в то же время заслуженным.

Позже мультфильм забрал еще одну статуэтку - за лучший оригинальный саундтрек.

Сюжет у мультфильма довольно недетский. Скромный учитель музыки и страстный поклонник джаза Джо Гарднер наконец-то решается исполнить свою мечту – самому выступать на сцене. Но сразу после успешного прослушивания с Джо происходит несчастный случай. Он умирает.

После несчастного случая Джо приходит в сознание на небесах, где он ожидает своей очереди на переход в мир иной. Одержимый идеей наконец сыграть на сцене, Джо отказывается умирать, поэтому сбегает и попадает в удивительную часть небес – Центр по подготовке душ перед отправкой на Землю.

Джо принимают за одного из наставников и поручают воспитать душу номер 22 – дерзкую бунтарку, которая ни за что не хочет попадать на Землю. Задача Гарднера – убедить свою подопечную, что жизнь в мире людей прекрасна и удивительна, поэтому он заключает с ней взаимовыгодный договор.

Мультфильм "Душа" - удивительная история о жизни, смерти, предназначении и музыке.

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходит 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".