В одной из самых престижных номинаций "Оскара" - лучший режиссер, - победила женщина, к тому же, азиатка. Впрочем, обошлось без сюрпризов: как и предсказывали критики, статуэтку получила Хлоя Чжао (создательница фильма "Земля кочевников").

Американка китайского происхождения Хлоя Чжао стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей "Оскар" за лучшую режиссуру. Напомним, что до этого первой среди женщин обладательницей "Оскара" за лучшую режиссуру стала Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм "Повелитель бури".

"Земля кочевников" - это американский драматический фильм 2020 года, режиссёра, сценариста и монтажёра — Хлои Чжао. Роль главной героини исполнила Фрэнсис Макдорманд (она также претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль). Фильм основан на документальном романе Джессики Брудер "Земля кочевников".

Картина рассказывает об американской женщине, старше шестидесяти лет, которая после потери работы решает бросить все и начать путешествовать по западной пустынной Америке, живя в своём фургончике, ведя абсолютно кочевой образ жизни.

Фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актёрскую игру, в особенности Фрэнсис Макдорманд. На 93-й церемонии вручения премии "Оскар" "Земля кочевников" получила 6 номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссёр" и "Лучшая актриса" (Макдорманд). Фильм удостоился четырёх номинаций на "Золотой глобус" и завоевал эту премию в категориях "Лучший драматический фильм" и "Лучший режиссёр".

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходит 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".