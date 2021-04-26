Стал известен победитель в одной из самых важных номинаций кинопремии "Оскар" - лучший оригинальный сценарий.

Статуэтку получила Эмиральд Феннел, создательница триллера "Девушка, подающая надежды".

"Девушка, подающая надежды" (англ. Promising Young Woman) — американский триллер 2020 года, режиссёром, сценаристкой и продюсером которого является Эмиральд Феннел. Картина стала режиссёрским дебютом Феннел. При этом она снимала картину на 7-м месяце беременности, а получила награду уже на самых поздних сроках.

Кэри Маллиган исполняет роль главной героини, которая хочет отомстить за свою лучшую подругу, ставшую жертвой изнасилования. Она претендует на статуэтку за лучшую женскую роль на 93-м "Оскаре".

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе проходит 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".