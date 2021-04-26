Стал известен победитель в одной из самых престижных номинаций кинопремии "Оскар" - исполнитель лучшей мужской роли второго плана.

Статуэтку получил Дэниэл Калуя за роль в фильме "Иуда и чёрный мессия".

В биографической драме он сыграл лидера радикальной организации "Черные пантеры", Фреда Хэмптона, в период, когда тот начинает объединять этнические организации темнокожих в "Радужную коалицию". В 1969 году он погиб во время перестрелки с ФБР, но многие считают, что его убийство было преднамеренным.

Это вторая номинация Калуя на "Оскар": он уже пробовал получить статуэтку в 2017 году, но неудачно. Теперь же все-таки получил свою награду.

Мировую известность Дэниэлу Калуя принесла роль Криса Вашингтона в хорроре "Прочь", за которую он и номинировался на "Оскар" в прошлый раз.

Дэниел Калуя начал свою карьеру в конце 1990-х, на его счету более 40 ролей. Известность он получил после фильма "Прочь" режиссера Джордана Пила. Роль в этом фильме принесла ему премию Британской киноакадемии (BAFTA). За фильм "Иуда и черный мессия" он был удостоен "Золотого глобуса", а также получил премии Гильдии актеров США и BAFTA. В числе других фильмов с его участием: "Убийца" (2015), "Черная пантера" (2018), "Вдовы" (2018), "Квин и Слим" (2019). Также известен по сериалам "Молокососы" и "Черное зеркало".

В борьбе за награду он обошел Сашу Барона Коэна ("Суд над чикагской семеркой"), Лесли Одома младшего ("Одна ночь в Майами"), Пола Раджи ("Звук металла"), Лакиту Стэнфилда ("Иуда и черный мессия").

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе прошла 93-я церемония вручения "Оскар" 2021. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2021. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".