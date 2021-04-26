Президенту Владимиру Зеленскому не следует принимать предложение российского коллеги Владимира Путина, который ранее пригласил его на переговоры в Москву.



Об этом заявил представитель ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире "Взгляда с Банковой" на телеканале "Дом".

Кравчук считает, что ехать в Москву означает отправиться "на поклон" к Путину.

"Ехать сегодня туда Зеленскому в период войны с Россией, это что значит, на поклон ехать к Путину? Тот, кто это предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму, он живет какими-то идеями сказочного мира. Давайте прекратим войну, а все остальное начнем решать продуктивно и по закону. Никто со стороны Украины не будет нарушать закон и нарушать мир", – сказал Кравчук.

Кравчук считает, что Зеленский должен сконцентрироваться на программной цели - обеспечить мир на Донбассе и прекратить войну.

"Зачем Зеленскому ехать в Москву? Что он должен решать? Сегодня главный вопрос, который он должен решать, – это его программная цель, с которой он баллотировался в президенты, и он придерживается этой позиции, это обеспечить мир на Донбассе, прекратить войну, прекратить убийства. 15 тысяч людей уже убиты со стороны Украины на Донбассе", – сказал политик.

Примечательно, ранее Кравчук уже делал подобное заявление, в тот раз - в эфире "4 канала". 23 апреля Кравчук заявил, что приглашения Зеленского приехать в Москву можно расценивать как желание Путина "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".

В эфире "Взгляда с Банковой" Кравчук также заявил, что Киев предлагает принять дополнительные меры контроля за соблюдением режима тишины на востоке страны.

Он напомнил, что 20 апреля завершилось внеочередное заседание подгруппы в ТКГ, после которого украинские власти заявили о достижении прогресса по вопросу согласования дополнительных мер за соблюдением режима тишины в зоне конфликта.

Кравчук пояснил, что в ходе заседания подгруппы рассматривались предложения России и Украины, однако именно разработанный Киевом документ был принят за основу. "Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа", – подчеркнул украинский политик.

Согласно заявлению, после определенной доработки документ будет рассмотрен на итоговом заседании ТКГ 28 апреля. Кравчук заявил, что считает это важным шагом к установлению мира на Донбассе.

Напомним, 20 апреля президент Владимир Зеленский во время своего видео-обращения перешел на русский язык и предложил Путину встретиться в любой точке временно неподконтрольного Донбасса. После этого в Кремле ответили, что официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не поступало, однако для организации такого мероприятия должны быть предпосылки.

Также сообщалось, что 22 апреля во время встречи президента Беларуси Лукашенко и Путина, последний заявил, что ждет Зеленского в Москве в любое время.