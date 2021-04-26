В Москве на Варшавском шоссе водитель не справился с управлением и въехал в подземный переход.

Об этом сообщил дептранс столицы РФ, передает РИА Новости.

"На Варшавском шоссе, дом 58А, строение 1 водитель, предположительно, автомобиля каршеринга не справился с управлением и совершил наезд на подземный пешеходный переход. По предварительной информации, есть пострадавший", - говорится в сообщении.

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