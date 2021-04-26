Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" в понедельник, 26 апреля, запустится с космодрома Восточный с 36 спутниками связи британской компании OneWeb. Пуск будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Об этом сообщает "Роскосмос", передает "РИА Новости".

"Члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 01:14:08 по московскому времени 26 апреля 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что через девять минут и 21 секунду после отрыва ракеты от стартового стола от третьей ступени "Союза" отделится головной блок с разгонным блоком "Фрегат", который за счет двух включений двигательной установки развезет три десятка спутников по орбите высотой около 450 километров. За время полета от "Фрегата" отделится девять групп спутников. Последняя группа отделится через 3 часа 51 минуту и 40 секунд, то есть в районе 5.06 мск. Далее они самостоятельно за счет двигателей выйдут в рабочие точки. После этого "Фрегат" выдаст еще один импульс для входа в атмосферу.

Пуск посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Первый космонавт планеты изображен на эмблеме миссии.

Первый в 2021 году старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был осуществлен 25 марта. Пуск 26 апреля станет вторым. Как рассказал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, затем последуют пуски 27 мая и 1 июля.

Четыре следующих кластерных запуска по 34 аппарата в каждом будут совершены с Байконура 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 или 26 декабря 2021 года, рассказали ранее еще два собеседника агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп поздравил с 60-летием полета в космос фотографией американского астронавта. Гагарина даже не упомянули.

В ответ посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики.