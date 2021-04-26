В российском городе Нижний Ломов Пензенской области, пьяный заместитель директора детско-юношеской спортивной школы влил в емкость с хлором кислоту, после чего хлор испарился в воздух. В результате в бассейне отравился 21 ребенок.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает ТАСС.

Днем в субботу, 24 апреля, во время занятий в бассейне "Волна" 21 ребенок получил отравление хлором, 20 из них были госпитализированы. Правоохранители задержали замдиректора школы, в обязанности которого входило обеспечение работы автоматической станции дозации химических реагентов и их нормативного расходования.

"По версии следствия, подозреваемый при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна. Через имеющуюся в помещении вентиляцию испарения попали непосредственно в помещение бассейна, где находились дети и тренер во время тренировки по плаванию", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Следственного комитета РФ, сейчас проводятся допросы потерпевших и свидетелей, изъяты реагенты, а также взяты пробы воды и воздуха, которые направлены на исследование. Проверяется правильность установки и технического состояния станции дозации реагентов и соответствие вентиляции установленным нормам.

Бассейн на данный момент закрыт, решение об открытии будет принято после экспертиз. Ранее областные власти поручили проверить бассейны региона, которые работают с тем же оборудованием, что и бассейн "Волна".

Напомним, в 2019 году в результате отравления газом в одной из российских школ пострадали почти полсотни детей.

Также мы писали о случае отравления детей хлором в бассейне, который произошел в Беларуси.