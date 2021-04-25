Министерство здравоохранения Индии сообщило, что суточный прирост больных коронавирусом в Индии бьет рекорд четвертый день подряд, а за последние сутки в стране выявили 349,6 тысячи заболевших. В связи с этим в правительстве Индии констатировали наступление "Коронавирусного шторма" и призвали к вакцинации.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Показатель в 349,6 тысяч оказался максимальным за все время эпидемии в стране. По словам премьер-министр Нарендра Моди, Индию потряс "коронавирусный шторм". Из-за резкого роста числа заразившихся он призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию, передает Reuters.

Согласно оценке агентства, в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от коронавируса. В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19.

Напомним, в Индии уже несколько дней подряд фиксируют мировой рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Сейчас в стране каждые четыре дня заболевает около миллиона человек. Из-за высокого количества умерших стали плавиться печи местных крематориев. Металлические части газовых и дровяных печей в западном индийском штате Гуджарат деформировались из-за беспрерывного сжигания тел.

Общее число заболевших COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 16,96 миллиона человек.

Ранее мы писали, что в Индии официально запретили использование кислорода в немедицинских целях на фоне вспышки Covid-19.