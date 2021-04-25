Министерство просвещения Российской Федерации проверит содержание школьных учебников по истории после того, как президент России Владимир Путин пожаловался на качество учебных пособий.

Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", - сказал министр.

Ведомство решило устроить проверку после критики президента Владимира Путина. В ходе выступления с посланием Федеральному собранию он заявил, что "с удивлением" прочитал, что написано в школьных учебниках по истории.

"Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано - и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано - бывает и такое", - возмутился российский лидер.

Отметим, что Путин и ранее критиковал содержание школьных учебников по истории. В 2014 году он назвал безобразием оценки истории Второй мировой войны, которые содержались в пособиях.

"Я сейчас не говорю о сознательном принижении роли советского народа в борьбе с фашизмом, там более глубокие даже вещи. Просто какой-то идеологический мусор. Вот от этого нам нужно избавиться", - сказал глава российского государства.

В конце марта Минпросвещения РФ одобрило новые школьные учебники по истории, которые выйдут под редакцией помощника Путина, экс-министра культуры РФ Владимира Мединского в конце апреля - начале мая.

Напомним, недавно юрист Андрей Портнов сообщил, что выиграл суд у Минобразования Украины о содержании школьных учебников. В них, по мнению Портнова, героизируют участников Майдана и массовых беспорядков, которые там происходили.

Также мы писали, что депутаты аннексированного Крыма потребовали переписать школьные учебники по истории, чтобы добавить туда информацию про "украинскую оккупацию" полуострова.