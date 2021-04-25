В России проверят все учебники истории после жалобы Путина на умалчивание Сталинградской битвы
Министерство просвещения Российской Федерации проверит содержание школьных учебников по истории после того, как президент России Владимир Путин пожаловался на качество учебных пособий.
Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", - сказал министр.
Ведомство решило устроить проверку после критики президента Владимира Путина. В ходе выступления с посланием Федеральному собранию он заявил, что "с удивлением" прочитал, что написано в школьных учебниках по истории.
"Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано - и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано - бывает и такое", - возмутился российский лидер.
Отметим, что Путин и ранее критиковал содержание школьных учебников по истории. В 2014 году он назвал безобразием оценки истории Второй мировой войны, которые содержались в пособиях.
"Я сейчас не говорю о сознательном принижении роли советского народа в борьбе с фашизмом, там более глубокие даже вещи. Просто какой-то идеологический мусор. Вот от этого нам нужно избавиться", - сказал глава российского государства.
В конце марта Минпросвещения РФ одобрило новые школьные учебники по истории, которые выйдут под редакцией помощника Путина, экс-министра культуры РФ Владимира Мединского в конце апреля - начале мая.
Напомним, недавно юрист Андрей Портнов сообщил, что выиграл суд у Минобразования Украины о содержании школьных учебников. В них, по мнению Портнова, героизируют участников Майдана и массовых беспорядков, которые там происходили.
Также мы писали, что депутаты аннексированного Крыма потребовали переписать школьные учебники по истории, чтобы добавить туда информацию про "украинскую оккупацию" полуострова.