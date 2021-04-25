"Не в наших интересах". Глава МИД Германии предостерег от конфликта с Россией

Германия не заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к "добрососедским" взаимоотношениям с ней.

Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD, передает ТАСС.

"Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией", - сказал он.

Маас также назвал "хитрецами" политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует основательно взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.

Дипломат также признал, что отношения между Западом и Россией сейчас "очень плохие".

"Но они не должны таковыми и оставаться. В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт - и уж точно не мы здесь, в Европе", - добавил министр.

Комментируя заявления президента США Джо Байдена, ответившего утвердительно на вопрос журналистов о том, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей, Маас заявил: "Я до сих пор такого не говорил и не собираюсь это делать".

Напомним, недавно власти Украины обратились к Германии с просьбой поставить оборонительное оружие - бывшие в употребление корветы, ракеты, системы противовоздушной обороны и оборудование для разминирования на фоне эскалации ситуации на границе с РФ.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что диалог между ЕС и Россией возобновится после выполнения положений Минских соглашений по Украине.