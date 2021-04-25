Центральное правительство Индии в воскресенье рассмотрело ситуацию с кислородным снабжением в стране и теперь запретило использование жидкого кислорода в любых немедицинских целях. Более того, всем производственным предприятиям было предложено максимально увеличить производство жидкого кислорода и незамедлительно предоставить его правительству.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны, передает "Freepress journal".

"Было решено ограничить промышленное использование кислородного снабжения для обеспечения наличия адекватного и бесперебойного снабжения медицинским кислородом по всей стране", - говорится в заявлении МВД.

Кроме того правительство решило, что с сегодняшнего дня использование жидкого кислорода, включая существующие запасы, будет разрешено только для медицинских целей, а всем производственным предприятиям может быть разрешено максимизировать производство жидкого кислорода и сделать его доступным правительству только для использования в медицинских целях

Кроме того, МВД поручило штатам и союзным территориям гарантировать, что использование жидкого кислорода не будет разрешено в каких-либо немедицинских целях. "Все запасы жидкого кислорода должны быть доступны правительству. Никаких исключений в отношении использования жидкого кислорода не допускается для любой отрасли", - говорится в заявлении.

Тем временем Великобритания направила Индии первую партию медоборудования в качестве помощи для борьбы с резким ростом заражений коронавирусом и смертей от COVID-19. В нее вошли аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Великобритании.

“Сегодня мы отправили первую из нескольких срочных партий медицинского оборудования нашим друзьям в Индии, чтобы помочь в оказании жизненно важной помощи уязвимым пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Великобритании.

По словам дипломатов, помощь отправляется в ответ на запрос индийских властей и после обещания премьер-министра страны сделать все возможное. "Всего в Индию будет направлено более чем 600 единиц критически важного медицинского оборудования", - уточняется в заявлении МИД.

Ожидается, что первая партия груза прибудет в Дели в понедельник, а последующие - утром во вторник. В МИД отметили, что все оборудование поставляется из запасов, а не изымается из больниц.

Напомним, за последние пять суток в Индии заразились коронавирусной инфекцией более миллиона человек. Местные больницы столкнулись с острой нехваткой кислорода на фоне пандемии коронавируса в стране.

Из-за сложностей с эпидемиологической ситуацией в стране перестали справляться с объемом работы крематории. По данным СМИ, из-за нагрузки начали плавиться печи крематориев. Из-за этого в Нью-Дели начали сжигать трупы прямо на автостоянке.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит пакет помощи Индии из-за ситуации с коронавирусом.